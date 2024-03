Réélection de Poutine : la France "prend acte", mais dénonce la répression politique en Russie

Dimanche, Vladimir Poutine a été réélu pour un cinquième mandat à la tête de la Russie. La France en "prend acte", selon le Quai d'Orsay, mais dénonce le contexte et les conditions de l'élection. Paris rappelle aussi que le principal opposant du maître du Kremlin, est mort en prison quelques semaines avant le scrutin.

"La France prend acte du résultat attendu de l'élection présidentielle, par lequel V. Poutine se maintient à la Présidence de la Fédération de Russie pour un cinquième mandat". Les mots du communiqué de la diplomatie française ont été pesés. Si le Quai d'Orsay constate froidement le résultat annoncé du scrutin, il sous-entend que le maître du Kremlin s'est maintenu plus qu'il n'a été élu. Le président sortant se voit en effet créditer d'un score de 87,29% des voix, soit un peu plus de 75 millions d'électeurs, deux "records" selon la commission électorale russe.

Le texte de Paris dénonce fortement le contexte dans lequel le processus électoral en Russie s’est déroulé, avec "une répression accrue à l’encontre de la société civile et de toute forme d’opposition au régime, de restrictions toujours plus fortes à la liberté d’expression et de l’interdiction de fonctionnement des médias indépendants".

Une élection sans opposition

Le Quai d'Orsay rappelle aussi que "l'opposant politique Alexeï Navalny est mort quelques semaines avant cette élection, notamment suite au durcissement de ses conditions de détention par les autorités russes". Principal leader de l'opposition au régime du Kremlin, Navalny est mort dans une prison de l'Arctique le 16 février dernier, dans des circonstances non éclaircies. Lors de son allocution après sa réélection ce dimanche soir, Vladimir Poutine a évoqué la mort de son opposant, en le nommant pour une très rare fois.

Le communiqué de Paris pointe également la quasi-absence d'opposants lors du scrutin russe : "Les candidats opposés à la poursuite de la guerre en Ukraine n’ont pas été admis à concourir à l’élection, réduisant significativement son caractère pluraliste". Le service de presse regrette aussi que la Russie n'ait admis aucun observateur indépendant pour vérifier la bonne tenue du vote, "contrairement à ses engagements internationaux".

La Russie avait également installé des bureaux de vote dans les territoires ukrainiens occupés, en Crimée et dans le Donbass notamment, des "prétendues élections" que Paris dénonce avec force, de même que celles organisées dans plusieurs régions séparatistes de pays tiers, sans le consentement de leurs gouvernements légitimes, comme l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud (Géorgie), ou la Transnistrie (Moldavie).