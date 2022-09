Référendums d'annexion, rapporteur spécial à l'ONU... Le point sur la situation en Ukraine

ERDOGAN. Le président turc a appelé devant les Nations Unies à trouver une sortie "digne" de la guerre, sous forme de "solution diplomatique raisonnable", pour toutes les parties. Recep Tayyip Erdogan a aussi dit espérer que "la guerre ne puisse l'emporter" et qu'un "processus de paix équitable triomphe", en rappelant que par deux fois depuis le début de la guerre, la Turquie avait réussi à réunir les représentants de la Russie et de l'Ukraine à Antalya (sud) et à Istanbul.

EXPERT. Les pays membres de l'UE sauf la Hongrie ont présenté un projet de résolution demandant à l'ONU de nommer un expert chargé de surveiller la situation des droits humains en Russie. Le texte, dont l'AFP a lu une copie et qui devrait faire l'objet d'un vote au Conseil des droits de l'Homme début octobre, exprime une grave préoccupation "face à la détérioration significative de la situation des droits de l'Homme dans la Fédération de Russie" et suggère la nomination d'un "rapporteur spécial sur la situation des droits humains en Russie pour une période d'un an".