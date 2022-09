Annexions : Poutine va finaliser l'intégration des territoires ukrainiens à la Russie vendredi

Mais ces festivités cachent une situation difficile pour la Russie. Face à la forte contre-offensive ukrainienne, Moscou a été obligé d'accélérer le processus d'annexion avec l'organisation à la hâte ces référendums sous contrôle de soldats armés.

Alors que le président russe a d'ors et déjà menacé de défendre les territoires ukrainiens annexés, même avec l'arme nucléaire, les votes ont été qualifiés de "mascarade" et de "simulacres" par l'Ukraine et ses soutiens occidentaux. Même la Chine, partenaire le plus proche de Moscou, s'est montrée critique envers une violation de l'intégrité territoriale d'un État souverain.