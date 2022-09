Retraites : en France, l’espérance de vie est-elle en hausse ou en baisse ?

Pour certains opposants à la réforme, cet argument ne vaut rien. En réalité, l’espérance de vie reculerait à nouveau en France, ainsi que celle en bonne santé, peut-on lire dans des publications, comme ici. Démêlons donc le vrai du faux autour de ce sujet, souvent brandi pour défendre (ou non) le recul de l’âge de départ à la retraite, sur la table depuis 2020.

En réalité, l’espérance de vie à la naissance a nettement chuté en 2020, avant de reprendre sa hausse par la suite. D’après l’Insee, elle avait diminué cette année-là de 0,4 an chez les femmes et de 0,5 an chez les hommes à cause de la pandémie. "Cette baisse est deux fois plus marquée qu’en 2015 (respectivement – 0,3 an et – 0,2 an), où la grippe hivernale avait été très meurtrière", fait d’ailleurs remarquer l’institut national de statistiques.

Mais en 2021, la tendance s’est à nouveau inversée, même si "l’espérance de vie ne retrouve pas en 2021 son niveau d’avant la pandémie" de 85,6 ans pour les femmes et 79,7 ans pour les hommes, selon l’Insee. Toujours est-il que les femmes ont gagné 0,3 an par rapport à l’année précédente en espérant vivre 85,4 ans et les hommes, 0,2 an, en vivant jusqu’à 79,3 ans en moyenne.