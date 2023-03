VIDÉO - Réforme des retraites : la leçon de Vladimir Poutine à Emmanuel Macron

"C'est peut-être à cela que ressemble une perte de souveraineté." Des médias russes se sont délectés de la crise traversée par la France concernant la réforme des retraites. Le président Poutine lui-même s'est fendu d'une critique à l'égard de son homologue, fustigeant l'abolition des régimes spéciaux.

"Des dizaines de tonnes de déchets ont été brulés à Paris, sous la tour Eiffel. Une odeur nauséabonde se fait sentir partout. Porte de Bagnolet, des hordes de rats sont visibles, et se reproduisent dans les décharges et dévorent ce qu'il reste du bien-être européen", a lancé Olga Skabeïeva. Cette présentatrice sur la première chaîne russe a également commenté un sondage selon lequel les Français dépensent moins pour l'hygiène corporelle en raison de l'inflation : "Désormais, on peut sentir cette odeur particulière non seulement dans les rues où les éboueurs sont en grève, dit-elle, mais aussi dans les lieux publics, où se rassemblent les russophobes français sales et négligés."