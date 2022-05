Réfugiés : la barre des 100 millions de déplacés dans le monde dépassée pour la première fois

Si le patron du HCR a salué "la réponse de la communauté internationale envers les personnes fuyant la guerre en Ukraine", qualifiée d'"extrêmement positive", Filippo Grandi a rappelé que la situation avait fortement contrasté avec l'accueil beaucoup plus mitigé réservé aux réfugiés d'autres théâtres de guerre comme l'Afghanistan ou la Syrie. Selon lui, les seuls moyens d'inverser la continuelle augmentation du nombre de réfugiés restent "la paix et la stabilité, afin que des personnes innocentes ne soient plus contraintes de choisir entre le danger immédiat du conflit et une fuite et un exil difficiles".