REGARDEZ - Guerre en Ukraine : discours poignant du président Zelensky et standing ovation au Parlement européen

Roberta Metsola a salué la candidature de l'Ukraine pour intégrer l'Union européenne. "Nous travaillerons dans ce sens, nous devons et nous voulons affronter l’avenir ensemble", a-t-elle affirmé. Dimanche 27 février, l'UE a pris plusieurs sanctions contre la Russie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé la fermeture de son espace aérien aux avions russes, le bannissement des médias russes RT et Sputnik, ainsi que l'achat et la livraison d'armes à l'Ukraine.