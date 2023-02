REGARDEZ - Guerre en Ukraine : un an de conflit résumé en 12 photos

Une nouvelle image déchirante. Le 14 janvier dernier, un missile russe s'abat sur la ville de Dnipro. Un immeuble résidentiel est détruit, ne laissant apparaître qu'une cuisine jaune, celle de la famille de Mykhaylo Korenovsky. Cet entraîneur de boxe décède sur le coup, et laisse derrière lui sa compagne et leurs deux filles, présentes dans la cour de l'immeuble au moment de la frappe. Une vidéo, vérifiée par nos soins et vue plus de deux millions de fois sur les réseaux sociaux, montre la famille réunie quelques années plus tôt dans cette même cuisine, célébrant un anniversaire.