Funérailles d'Elizabeth II : un pays véritablement à l'unisson ?

Mais d'autres Londoniens sont plus enthousiastes. Martin Whitehouse est avocat et pour ce jour spécial, il est allé acheter un costume, une façon de rendre hommage à sa manière à la souveraine défunte. "J’aurais une chemise blanche, une cravate noir et un mouchoir blanc glissé dans la poche avant de ma veste. Vous ne pouvez pas vous habiller normalement pour un événement comme celui-ci. Même si je ne me rends pas aux funérailles, c’est important", justifie-t-il.

La même ambiance solennelle se retrouve dans beaucoup d’églises, où les prières se succèdent et les livres de condoléances se remplissent. Youra a fait le déplacement depuis le sud du pays et partage son émotion. "Tout le monde respecte la Reine. Je ne sais pas comment on va faire pour vivre sans elle", avoue-t-elle.