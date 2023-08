Rejet en mer des eaux de Fukushima : Tokyo condamne des actes anti-japonais imputés à la Chine

Depuis le début de l'opération, des entreprises japonaises apparemment choisies au hasard, allant de boulangeries à des aquariums, ont commencé à recevoir des milliers d'appels provenant de numéros chinois. Sur les réseaux sociaux, des internautes chinois ont partagé des vidéos les montrant en train d'appeler des numéros japonais, certains de ces posts recevant des dizaines de milliers de "likes".

"Un certain nombre d'incidents similaires se produisent également en Chine à l'encontre d'entreprises liées au Japon. C'est extrêmement regrettable et nous sommes profondément préoccupés", a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères japonais, Masataka Okano, à l'ambassadeur chinois. L'ambassade du Japon à Pékin a demandé ce week-end à ses ressortissants sur place de s'abstenir de parler fort en japonais, et a annoncé lundi avoir renforcé les mesures de sécurité à l'extérieur des écoles japonaises et des missions diplomatiques dans le pays.