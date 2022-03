Renault, Auchan... Zelensky demande aux entreprises françaises de quitter la Russie

Volodymyr Zelensky a exhorté, mercredi 23 mars devant le Parlement français, les entreprises françaises implantées en Russie à quitter ce pays. "Renault, Auchan, Leroy Merlin et autres, ils doivent cesser d’être les sponsors de la machine de guerre de la Russie" en Ukraine, a déclaré le président ukrainien dans une allocution retransmise en visioconférence devant les députés et sénateurs français. "Ils doivent arrêter de financer le meurtre d’enfants et de femmes, le viol. Les valeurs valent plus que les bénéfices."