Renforcement de l'Otan, poursuite des aides européennes... Le point sur la situation en Ukraine

Envoi de matériel militaire par la Norvège. Parmi les aides financières et matérielles promises à l'Ukraine, la Norvège a notamment annoncé le don de trois systèmes de lance-roquettes multiples pour l'Ukraine. Kiev a demandé spécifiquement ce type d'armes - dites "MLRS" ou "GMRLS" - qui combinent précision et longue portée, dans le but d'enrayer l'invasion russe et de contrer l'artillerie lourde de Moscou. "Nous devons continuer notre soutien à l'Ukraine afin qu'elle puisse poursuivre sa lutte pour la liberté et l'indépendance", a déclaré le ministre de la Défense norvégien, Bjørn Arild Gram.

Plus de 150 millions de dollars du Canada. De son côté, le premier ministre Canadien, Justin Trudeau, a annoncé 151,7 millions de dollars d'aide à l'Ukraine. Un soutien humanitaire et de développement pour la paix ainsi que la sécurité dans ce pays attaquée par la Russie le 24 février dernier. 75 millions de dollars de cette nouvelle aide sont destinés à fournir de la "nourriture, de l'argent et des bons d'urgence, une protection, un abri et des services de santé aux Ukrainiens", a détaillé le cabinet. 52 autres millions de dollars seront destinés aux solutions agricoles "pour aider à améliorer la sécurité alimentaire" ; "15 millions de dollars pour soutenir les efforts de déminage vitaux" et enfin "9,7 millions de dollars pour soutenir la responsabilité des violations des droits humains". Le Premier ministre a également annoncé que le Canada accorderait un prêt de 200 millions de dollars à l'Ukraine par l'intermédiaire du Fonds monétaire international (FMI) pour l'aider à répondre à ses besoins urgents en liquidités.

Un milliard de livres débloqué par le Royaume-Uni. Ce mercredi, le gouvernement britannique a annoncé, lui, débloquer un milliard de livres (soit 1,16 milliard d'euros) d'aide supplémentaire à l'Ukraine pour répondre à l'invasion russe, comprenant des systèmes de défense anti-aérienne et des drones. Ces nouveaux fonds vont porter l'aide militaire britannique à Kiev à 2,3 milliards de livres, a précisé Downing Street, ce mercredi, qualifiant cette augmentation importante de "nouvelle phase" dans le soutien occidental qui doit permettre à l'armée ukrainienne de lancer des contre-offensives.