"Sept à Huit" : à la rencontre des toutous-rois de Californie

Prêts à toutes les dépenses pour leurs chiens, les habitants de Los Angeles ont parfois recours à des techniques expérimentales pour leur bien-être. Ainsi Hercule, un jeune chien de 3 ans perclus d'arthrite, semblait voué à une vie de douleur et de déprime jusqu'à ce que sa maîtresse, Dawn, ne se tourne vers une thérapie cellulaire encore mal connue. Le résultat semble convaincant, et l'animal gambade à nouveau. Mais Dawn a dû débourser plus de 20.000 euros pour le sauver. Cette technique fait d'ailleurs également ses débuts en France, où 1.500 animaux ont été traités avec une thérapie cellulaire, en particulier des chiens et des chevaux.