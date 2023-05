REPORTAGE - Au moins 9 morts, 23 communes sous les eaux et 14 rivières en crue : l'Italie face à des inondations dramatiques

Les images sont impressionnantes. En Italie, la région d'Émilie-Romagne, située dans le centre-Nord du pays, est sous les eaux. Elle est touchée depuis plusieurs jours par de fortes pluies et les communes se retrouvent submergées. Le bilan provisoire est lourd : au moins neuf morts, plusieurs disparus et des milliers d'évacués. "Malheureusement, le nombre de victimes s'est aggravé", a déclaré mercredi 17 mai devant la presse Irene Priolo, vice-présidente de la région, estimant à "plus de 10.000" le nombre de personnes évacuées. La majorité des victimes sont originaires des régions de Forli et Cesena.