À Bali, en Indonésie, l'urbanisation a perturbé l'habitat naturel de dizaines d'espèces de serpents. Les reptiles ont fini par reprendre leur place, et peu importe s'il s'agit d'une chambre ou d'une salle de bain. Reportage de TF1 avec une ONG qui récupère les serpents pour les relâcher dans la nature.

Déloger un serpent d'une salle de bain de Bali (Indonésie), c'est le quotidien de Gusti Odon, le secouriste que l'on découvre dans le reportage de TF1 ci-dessus. Celui-ci, qui s'était caché derrière les toilettes d'un particulier, est son deuxième sauvetage de la journée. Cette fois, c'est un spécimen impressionnant de 1,50 mètre. Gusti est appelé de trois à dix fois par jour, pour chasser des serpents des maisons d'habitants terrifiés.

Ce n'est pas la première fois qu'une Américaine retrouve l'un d'eux dans sa douche. Les plus petits, ses chats suffisent à les chasser, comme elle l'explique en souriant. Celui-ci est emmené dans un centre de sauvetage pour reptiles, aux côtés de deux vipères venimeuses, récupérées dans une villa de vacances. L'ONG, qui récupère une vingtaine de serpents chaque semaine, les relâche ensuite loin des zones habitées.

Les serpents en ville, c'est un phénomène de plus en plus courant à Bali. Pour comprendre pourquoi, nous suivons Mickaël Aparicio, un Français spécialiste des serpents, lors d'une expédition de nuit, quand ils sont plus faciles à observer. L'Indonésie était à l'origine totalement recouverte de forêt tropicale. Sa biodiversité est donc extrêmement riche, avec 46 espèces de serpents, dont dix venimeuses. L'habitat humain empière de plus en plus sur le territoire sauvage, mais ce n'est pas la seule explication. Selon le spécialiste français, les reptiles ont, de leur côté, mesuré l'intérêt qu'ils avaient à rester au contact des hommes.

