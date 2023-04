REPORTAGE - Botswana : dans les pas des premiers hommes

Ce spécialiste des origines de l'Homme poursuit une idée depuis dix ans. Selon lui, il n'y a pas un seul berceau de l'humanité à partir duquel les hommes se seraient répandus sur la Terre, mais plusieurs, tous en Afrique, dont la plupart seraient encore inconnus. Son but est de les trouver, et pour cela, à chaque mission, il avale des centaines de kilomètres de pistes et de poussière, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article.