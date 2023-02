REPORTAGE - Brésil : sport ou chirurgie, tout est bon pour obtenir un corps de rêve

Mais tout le monde n'est pas prêt aux sacrifices nécessaires à obtenir une belle musculation. Leur plan B, c'est la chirurgie. Premier pays au monde pour le nombre d'interventions esthétiques, le Brésil est à la pointe des nouvelles techniques dans ce domaine. La "lipo-aspiration haute-définition" est celle qui est en vogue actuellement : on retire de la graisse pour rendre les muscles plus visibles. Ainsi Oliver, 52 ans, s'est fait "aspirer" le peu de graisse qui recouvrait ses abdominaux, pour atteindre le fameux effet "plaquette de chocolat". Et le surplus de graisse a été réinjecté dans ses pectoraux et dans ses bras, pour leur donner plus de volume.