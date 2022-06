REPORTAGE - Chine : des millions de lycéens passent le "gaokao", examen réputé le plus difficile au monde

Ayant la réputation d'être l'examen le plus difficile au monde, le "gaokao" ne permettra qu'aux élèves avec un score très élevé de rejoindre les universités les plus prestigieuses, dans un pays où la concurrence est rude dans l'éducation. L'occasion, également, pour les candidats modestes d'aspirer à une vie meilleure et de décrocher l'une des précieuses places dans les grandes écoles chinoises. Une épreuve si importante que le pays et les familles se mobilisent, certains villages promettant même des cadeaux exceptionnels aux lauréats.

"Nous sommes probablement plus stressés que notre enfant. Nous nous sommes réveillés à 5h du matin", témoigne ainsi un père de famille dans notre reportage. "La Chine est au sommet de sa croissance, alors nous voulons la meilleure éducation possible pour nos enfants. Plus ils auront un bon diplôme, meilleur sera leur poste", détaille un autre.

Mais cette session est particulière : les candidats doivent composer avec trois années d'apprentissage perturbées par la pandémie de Covid-19, la généralisation des cours en ligne et les fermetures inopinées d'établissements. Un stress supplémentaire pour de nombreux candidats. Ainsi, beaucoup d'élèves revoyaient leurs camarades pour la première fois depuis des semaines, après une flambée épidémique à Pékin qui a conduit à la fermeture des établissements scolaires et des lieux publics à partir de fin avril. "Au début, ma fille était très contente de ne pas aller en cours", sourit Zhao Dong, un père de famille. "Mais au fil du temps, suivre des cours devant son ordinateur pendant toute la journée, ça a été assez difficile pour elle", raconte-t-il à l'AFP.