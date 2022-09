REPORTAGE - Immeubles démolis, propriétaires démunis... la Chine face à une crise immobilière dévastatrice

Les appartements sont vendus généralement sur plan. Quand les promoteurs ne finissent pas les travaux, les petits propriétaires se retrouvent démunis. "Tout le monde dit que la construction s'est arrêtée, c'est vrai", demande l'une d'entre eux. "Oui, ils ne travaillent plus depuis l'année dernière", lui répond-on. Comme elle, Lee espère chaque jour voir son futur appartement terminé. Il y a six ans, l'État a détruit la maison de cet agriculteur en lui promettant de le reloger dans un immeuble.

"En attendant, je dois payer une location, 300 euros par mois, le gouvernement devrait me dédommager, mais depuis un mois, ils ont arrêté d'envoyer l'argent. Comment je peux vivre moi ? On a besoin de se nourrir, de se loger", explique-t-il dans le sujet en tête de cet article. Ce père de trois enfants n'a aucun recours. "À quoi ça servirait de m'énerver ? Je ne me bats pas contre des gens comme vous et moi, je dois me battre contre le gouvernement chinois. Je ne peux rien faire."