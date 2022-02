REPORTAGE - Comment les Russes réagissent à l'attaque lancée par Poutine

À Moscou, les douze millions d’habitants se sont réveillés ce jeudi matin avec l’annonce des bombardements sur l’Ukraine. La ville vit à son rythme habituel mais les Russes qui se rendent au travail restent collés aux dernières informations. Et personne n’ose encore prononcer le mot guerre. "On n’aurait pas dû aller si loin. Nous sommes au 21ᵉ siècle. On aurait dû trouver une autre solution. J’espère encore que la diplomatie va marcher. La guerre n’a pas encore vraiment commencé", témoigne une habitante dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.