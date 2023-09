REPORTAGE - Dans le sud de l'Atlas, des villages détruits et des habitants sidérés

L'inquiétude, l'impatience... les secours ne sont toujours pas là. Un peu à l'abri, quatre groupes de femmes se répartissent les repas. Une femme nous explique qu'elle n'a plus rien, même plus de vêtements. Sarah est venue à la hâte depuis Agadir, à 2h30 de là. Son grand-père est mort dans la catastrophe, témoigne-t-elle. Plus d'eau, plus d'électricité. Une situation que vivent de nombreux villages dans cette partie isolée du Haut-Atlas. Des militaires et des secouristes sont attendus dans l'après-midi ce dimanche.