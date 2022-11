REPORTAGE - Découvrez la magie du Québec en automne

Autre signe que l'hiver est en approche : les vols des oies des neiges. Leur grande migration annuelle a commencé, et des nuées emplissent le ciel, et les cultures où elles font halte pour se nourrir. Venues d'Arctique, elles se regroupent dans les champs de maïs du Québec, avant de repartir plus au sud, vers les zones humides des États-Unis et du Mexique.