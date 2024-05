DOCUMENT LCI - Guerre en Ukraine : l’unité de déminage mécanisée de Kiev à l'épreuve des mines anti-chars

Avec la guerre en Ukraine, des milliers de kilomètres de terre ont été minés par les deux camps. À chaque fois qu'une parcelle change de propriétaire, un pénible processus de repérage et de destruction de ces pièges commence. LCI a suivi la progression, sur une journée, de l’unité ukrainienne de déminage mécanisé.

Une arme terrible, dont l'explosion ne pardonne pas. Avec la guerre, des centaines de milliers de mines ont été semées en Ukraine. Et à chaque conquête, les deux camps redoublent d'ingéniosité pour traquer ces engins létaux. Les journalistes de LCI ont suivi les progrès de l’unité ukrainienne de déminage mécanisée. Pour limiter les risques et simplifier les manœuvres, les soldats s'appuient sur une machine qui ressemble étrangement à un engin agricole. Son nom ? L'Armtrac. "La machine prend la terre sous elle et la déflagration a lieu devant", explique Vitali, l'un de ses opérateurs.

Le dispositif, qui peut être aussi bien piloté à distance que par un opérateur installé dans une cabine blindée, permet d'accélérer ce travail aussi périlleux que fastidieux. De ce fait, ils déminent chaque jour 3000m². "On avance tout doucement pour que, en cas de mine, la machine puisse la broyer. Si on avance plus rapidement, elle ne pourra pas", commente Alexandre, commandant de l’unité de démineurs mécanisée, alors de passage dans la région de Kharkiv.

Sécuriser les infrastructures stratégiques

Malheureusement, ces soldats ne disposent que d'un appareil de ce type pour agir dans toute l'Ukraine.