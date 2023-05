REPORTAGE - Élections en Turquie : ces jeunes qui votent pour la première fois

Concentration des médias, arrestation de ses opposants… Devant l’une des plus importantes universités d’Istanbul, Ozgur et Zelal dénoncent les dérives autoritaires d’Erdogan. "On n’en veut plus d’Erdogan. Tout ce qu’on veut, ce sont des choses simples : la justice, des droits, et Erdogan ne peut pas nous apporter ça", assure Ozgur. "Personne ne veut quitter le pays où il est né, mais quand on n’a pas ce que l’on mérite, c’est la seule solution", ajoute Zelal.

Selon un sondage, les trois quarts des Turques âgés de 18 à 20 ans souhaiteraient quitter le pays s’ils en avaient les moyens. Le défi pour les candidats est immense : obtenir le vote d’une génération qui n’a plus que la fuite comme horizon.