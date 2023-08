REPORTAGE - Entre découverte touristique et religion : au cœur des Journées mondiales de la Jeunesse à Lisbonne

"On a fait 15 heures de voiture pour venir du coup on profite, c'est la première fois qu'on vient à Lisbonne", expliquent deux participantes. "Jésus il veut qu'on partage, il veut qu'on se régale. Là on partage on se régale, on passe de bons moments", estime un jeune Français. Un moment de partage auquel ont participé, samedi soir, environ 1,5 million de personnes, rassemblées samedi soir dans un parc de Lisbonne pour la veillée des Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ) avec le pape François. Cette grande veillée est le point d'orgue du plus grand rassemblement catholique au monde qui sera suivie d'une messe finale dimanche matin.