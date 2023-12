REPORTAGE - États-Unis : grâce à l'IA, des alertes immédiates en cas d'intrusion armée

Chaque année, les États-Unis enregistrent plus de 10.000 homicides par arme à feu. Face à ce fléau, des écoles et des centres commerciaux s'équipent de caméras spéciales couplées à de l'intelligence artificielle, pour détecter les armes et envoyer une alerte en quelques secondes. Une équipe de TF1 a pu les voir en action.

Pour nous prouver l'efficacité de son système, le cofondateur de l’entreprise “ZeroEyes”, Rob Huberty, lui-même, nous propose une simulation. Il pénètre dans le lycée Rancocas Valley, dans le New Jersey, équipé de fausses armes. La réponse ne se fait pas attendre, au bout de trois à quatre secondes, tous les responsables de l'établissement reçoivent une alerte sur leurs téléphones.

Comment les caméras ont-elles pu sonner l’alarme aussi vite ? Pour le comprendre, nous nous rendons au siège de l'entreprise. Dans la salle de contrôle, les images sont analysées en temps réel, 24 heures sur 24, à la fois par une intelligence artificielle, mais aussi par des humains, presque tous d'anciens militaires.

Pour ce faire, le lycée dispose déjà d'environ 200 caméras et d'un policier détaché, Craig Thompson, mais il ne peut pas regarder ses écrans toute la journée. L'entreprise utilise donc les installations existantes et y ajoute l'intelligence artificielle. Le coût estimé est entre 18 et 55 euros par mois et par caméra. Mais c'est essentiel d'après les autorités, pour assurer la sécurité de ces 2200 lycéens.

Les fondateurs de l'entreprise, deux anciens membres des forces spéciales de la marine américaine, ont lancé le concept en 2018, juste après une nouvelle tuerie en Floride qui a fait 17 morts. "Juste avant de passer à l'acte, ils doivent se préparer physiquement et mentalement, ça leur prend du temps et ils ne se préoccupent plus de cacher leur arme. Nous devons profiter de ce laps de temps pour les arrêter avant que le moindre coup de feu ne soit tiré", explique Rob Duherty. Retrouvez tous les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.