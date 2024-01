REPORTAGE - États-Unis : face au fléau de l'obésité, cinq grandes villes testent une "taxe soda"

Cinq villes américaines ont choisi de surtaxer les boissons sucrées pour lutter contre l'obésité. Les sodas, dont les Américains sont grands consommateurs, ont un rôle important dans leur prise de poids. TF1 s'est rendu à Philadelphie, où le dispositif semble fonctionner.

Au fond du supermarché de Philadelphie filmé par notre équipe, l'imposant rayon des sodas est de plus en plus déserté. Et pour cause : ici, un pack de 12 canettes de soda peut coûter deux euros plus cher que la moyenne nationale. "Si les taxes continuent à augmenter, je vais finir par boire de l'eau", s'amuse une cliente au micro de TF1, dans le reportage en tête de cet article. Et c'est la même chose dans tous les magasins de la ville, la plus grande de l'État américain de Pennsylvanie. La municipalité a institué une taxe sur toutes les boissons qui contiennent du sucre ajouté.

Derrière la taxe, une question de santé publique

Et d'après une étude qui vient d'en mesurer les effets, cela fonctionne. Cinq grandes villes américaines ont mis en place un dispositif analogue : Oakland et San Francisco (Californie), Seattle (État de Washington), Boulder (Colorado), et Philadelphie. Le prix des sodas y a augmenté en moyenne de 33,1%, et la consommation moyenne de boissons sucrées a dans le même temps chuté de 33%. Une politique agressive qui vise à faire baisser la préoccupante consommation de sucre de la population américaine, avec un des rares outils incitatifs dont disposent les pouvoirs publics : l'impôt.

152 litres de soda par an et par habitant

À Philadelphie, les recettes générées par cette taxe sont allouées à l'éducation. Mais certains commerçants trouvent la règle injuste, et estiment que des clients s'approvisionnent en soda hors des limites de la ville, où la taxe ne s'applique pas. "La taxe a fait baisser nos ventes de 60%, c'est beaucoup", nous explique Stephen Ives, directeur adjoint d'un supermarché.

La consommation de boissons sucrées est en moyenne de 152 litres par an et par habitant aux États-Unis. Un record mondial, bien supérieur à la consommation française de 62 litres, qui n'est pas sans poser de graves problèmes de santé. "Ceux qui boivent des boissons sucrées tous les jours prennent du poids, deviennent obèses, et souffrent de diabète", nous explique le cardiologue Vincent Figueredo, "et les conséquences peuvent être des maladies du cœur, des reins, du foie, et même des cancers".

Plus de 42% des Américains âgés de plus de 20 ans sont considérés comme obèses. À ce chiffre, s'ajoutent les plus de 30% d'adultes en surpoids. Si de légères baisses sont observées ces dernières années pour certaines catégories, la moyenne globale ne baisse pas significativement, malgré les campagnes de prévention, avec une recrudescence des cas d'obésité plus marquée dans les populations noires et hispaniques.