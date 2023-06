REPORTAGE - Les militaires français de la Sécurité civile sur le front des incendies au Québec

Ces sapeurs sauveteurs de la sécurité civile habitués à intervenir sur des catastrophes naturelles dans le monde entier sont là pour trois semaines. "On sait qu'ils viendront nous aider, donc forcément, on vient les aider. Ça me tient à cœur, c'est pour ça que je me suis engagée", assure le caporal Alice.

Toutefois, il y a tant d'incendies sur des zones si vastes et si reculées que les Canadiens choisissent parfois de les laisser brûler. Mais le risque demeure. Au nord du Québec, les incendies commencent à repartir. Les pompiers canadiens savent qu'ils seront mobilisés tout l'été.