REPORTAGE - Ukraine : au cœur des opérations de secours à Kherson, sous les eaux après la destruction d'un barrage

Les soldats ukrainiens sont, eux aussi, chassés par l'inondation. Dniepr est une zone de guerre. Et si les Ukrainiens évacuent leur position, on imagine aisément que les Russes font de même de l'autre côté du fleuve. Les combats devraient donc logiquement ralentir sur ce front sud en Ukraine. C'est le pari que font certains civils. La plupart des réfugiés refusent l'exil et disent vouloir rester à Kherson.

