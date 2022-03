REPORTAGE - Guerre en Ukraine : la Pologne face au défi de l'accueil de milliers de réfugiés ukrainiens

Depuis le coup d'envoi de l'invasion russe, le 24 février dernier, plus de 1,7 million de réfugiés ont quitté l'Ukraine, selon le dernier bilan de l'ONU. Le flot devrait encore s'intensifier dans les jours à venir, notamment en cas d'ouverture de corridors humanitaires qui doivent permettre en théorie aux civils encerclés dans des grandes villes ukrainiennes de sortir. Une perspective actuellement négociée dans un nouveau round de pourparlers entre Ukraine et Russie à la frontière biélorusse.

Selon l'ONU, quatre millions de personnes pourraient vouloir quitter le pays pour échapper à la guerre, sur les 37 millions d'habitants que comptent les zones contrôlées par Kiev (exception faite donc de la Crimée annexée en 2014 par la Russie et les territoires sous contrôle séparatiste). "Plus de 1,5 million de réfugiés venant d'Ukraine ont traversé vers les pays voisins en dix jours - la crise de réfugiés la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale", avait déploré dimanche dans un tweet le Haut Commissaire aux réfugiés Filippo Grandi.

La Pologne est la première mobilisée pour prendre en charge ces réfugiés, puisqu'elle accueille de très loin le plus grand nombre d'entre eux depuis le début de l'invasion russe : au total, ils étaient 1.027.603, selon le décompte du HCR, soit 59,2% du total recensé. Dimanche, un nouveau record des arrivées a été enregistré, avec 142.300 voyageurs. La deuxième vague d'arrivées continue à monter, signalent les garde-frontières. Entre minuit et 7h du matin ce lundi (23h et 6h GMT), ils ont vu entrer en Pologne 42.000 personnes.

Avant cette crise, la Pologne abritait déjà environ 1,5 million d'Ukrainiens venus, pour la plupart, travailler dans ce pays membre de l'Union européenne. Les réfugiés qui arrivent au poste-frontière de Medyka n'ont pas vocation à rester sur place. Ils vont monter dans des bus et être emmenés dans une ville à dix kilomètres de là.