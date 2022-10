REPORTAGE - Guerre en Ukraine : Paulina, l'enfant miraculée de Koupiansk

Parmi les seuls rescapés de l'attaque, Paulina a vu ses parents mourir à ses côtés. Depuis, la fillette de cinq ans ne lâche plus la main de sa grand-mère paternelle, et c'est avec elle que notre équipe la rencontre, comme on peut le découvrir dans le reportage en tête d'article. Ses parents, Olena et Vadim, et ont été tués sous ses yeux. Leur projet est de la protéger, de l'emmener à l'abri, loin des bombes.