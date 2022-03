REPORTAGE - Refoulés par les Anglais, 250 réfugiés ukrainiens bloqués à Calais

Ainsi, depuis le 17 février, 517 réfugiés ukrainiens ont tenté de rejoindre le Royaume-Uni depuis la France, via le ferry ou le tunnel. Près de la moitié, 250, ont été refoulés par les autorités d'outre-Manche. Tania, qui étudiait près de la frontière roumaine, et sa mère font partie de ces malheureux, ne disposant pas de visa. Résultat, elles doivent, pour l'instant, patienter à Calais (Nord). "On n’avait pas prévu de rester aussi longtemps sans rien. Mon père avait préparé des affaires chez lui. Mais on est bien, les gens nous aident", rassure la jeune femme, interrogée par TF1 dans le reportage en tête de cet article.