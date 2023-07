REPORTAGE - Russie : au cœur du dispositif tchétchène envoyé dans la région de Belgorod

C'est un groupe de combattants venus du fin fonds du Caucase et affecté tout à l'ouest de la Russie. Des soldats tchétchènes, régulièrement accusés d'exactions, ont été déployés pour surveiller la région de Belgorod. Cette frontière, située loin du front, mais hérissée de blocs de béton anti-tank et de tranchées, a récemment fait l'objet d'intrusions ennemies. Si notre caméra est acceptée, c'est pour nous montrer comment ces militaires surveillent désormais le territoire russe. "Ici, c'est l'endroit où il y avait des incursions avant. Pour l'instant, ils n'essayent plus. Toute cette zone est de nouveau sous notre contrôle", assure l'un des hommes de Ramzan Kadyrov - président de la République de Tchétchénie - dans le reportage du 20H de TF en tête de cet article.