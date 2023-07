REPORTAGE - Guerre en Ukraine : comment l'armée de Kiev gagne du terrain mètre par mètre

Au sous-sol, se trouvent les restes d'une casemate dont presque tous les défenseurs ont péri. "La bataille a été très dure. On a eu des pertes et on a perdu du temps", nous explique un soldat.

Un peu plus loin, dans une habitation dévastée, un cadavre gît dans un lit, un soldat de Moscou tué instantanément par une explosion. Sur des images filmées par l'unité d'assaut, on voit les Ukrainiens pratiquer un ratissage systématique pour s'assurer du contrôle total du village, une progression mètre par mètre.