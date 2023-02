REPORTAGE - Le périple de parents ukrainiens pour récupérer leurs enfants retenus en Crimée

Pendant ces quatre mois, les enfants étaient placés dans un centre, où ils étaient bien traités et suivaient des cours. Mais toute référence à l'Ukraine y était interdite, raconte la fille de Victoria, qui se souvient d'un surveillant qui avait déchiré un t-shirt avec inscrit "j'aime l'Ukraine". Un patriotisme russe qui se retrouvait jusque dans les classes, qui commençaient tous les matins par l'hymne russe, et où les élèves apprenaient des chants patriotiques. "La prof nous disait que les Russes étaient gentils et les Ukrainiens mauvais. Et que la Crimée appartient à la Russie, tout comme le reste de l'Ukraine", explique une autre petite fille.