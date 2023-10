REPORTAGE - "Je n'ai pas peur" : Sdérot, ville fantôme à l'aube de l'offensive d'Israël sur Gaza

Malgré ces tensions toujours plus fortes, certains habitants refusent encore et toujours de quitter leur ville. C'est le cas notamment d'Elena et de son mari. Pour ce dernier, rester dans Sdérot est aussi fort qu'un acte de résistance. "C'est mon pays, c'est ma maison. Je n'ai pas peur", confie-t-il dans le reportage du 20H en tête de cet article. Pour patienter, le couple se retrouve autour du piano de l'appartement... Jusqu'à ce qu'ils ne soient interrompus par une nouvelle alerte aérienne.