REPORTAGE - Russie : les femmes se mettent aux formations militaires... jusqu'en Sibérie

Des entraînements militaires réservés aux femmes jusque dans le coeur de la Russie, en Sibérie occidentale. "Penchez-vous en avant ! Pensez au recul de l'arme." Dans la salle d'entraînement de la ville d'Ekaterinbourg, les ordres de l'instructeur - revenu tout droit du front ukrainien - fusent. Certaines femmes russes s'exercent au maniement des armes et de la médecine de guerre jusqu'à trois fois par semaine. Leur objectif ? Être prête à défendre la Russie.

À les entendre, un conflit sur le sol russe est inéluctable. "Je pense que le danger se rapproche d'ici. Il y a déjà les villes de Koursk et Briansk qui ont été touchées à la frontière. Nous aussi, on pourrait un jour se retrouver dans une zone dangereuse. Il faut être vigilant", justifie l'une des participantes dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article. "Peut-être que ça me servira, si l'ennemi veut créer une diversion ici. On sera prête à protéger nos familles et nos enfants", explique une autre femme présente à cette formation.

Une Russie qui est sur le qui-vive, alors que la ville d'Ekaterinbourg - peuplée d'environ 1,4 million d'habitants - est située à environ 1.800 kilomètres de la frontière entre le Donbass, annexé par Moscou, et la Fédération de Russie... et encore plus loin du front. Malgré cela, les rappels de la guerre sont omniprésents et les portraits des hommes mobilisés sur le terrain sont affichés partout, sur le bord des routes.

Une nouvelle démonstration d'un patriotisme exacerbé dans une société où dénigrer l'armée russe est passible de prison. Une atmosphère bien différente des quelques images montrant des manifestations anti-guerre - fortement réprimées - au début du conflit, en 2022.