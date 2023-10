REPORTAGE - Guerre en Ukraine : sur le front, les indispensables mécaniciens de l'armée ukrainienne

Des histoires qui se mêlent dans ce garage d'un genre particulier. Entre deux changements de roues, Vitali, fermier avant la guerre, se raccroche à son utilité au sein du 145e régiment de réparation. "Plus on [travaille] rapidement, plus ils repartent rapidement. Hier, on a réparé deux roues d'un canon", raconte-t-il. Et pour éviter tout retard, l'unité de mécaniciens travaille sans relâche : plus de 15 heures par jour. Car, ici, le dicton dit que "la guerre et les roues ne prennent pas de repos".