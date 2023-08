REPORTAGE - Incendie aux Canaries : le feu est toujours incontrôlable

La chaleur accablante et les vents forts compliquent le travail des secours à Tenerife. C'est un combat des plus éprouvants, le feu qui consume l'île depuis des jours est incontrôlable. Près de 8.400 hectares ont déjà brûlé, soit 4% de la superficie totale de l'île. Plus de 12.000 personnes ont été évacuées, et les pompiers se battent pied à pied pour sauver leurs maisons. L'incendie est devenu le plus important qu'ait jamais dû affronter l'archipel des Canaries.