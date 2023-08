REPORTAGE - Incendies aux Canaries : des habitants de Tenerife craignent de tout perdre

"Il faut qu’on tienne le plus longtemps possible sur ce lieu, qu’on repousse le feu afin qu’il ne descende pas vers la côte", ajoute un autre. L’incendie reste limité aux montagnes et ne menace pas encore les zones les plus touristiques de l’île, situées au sud. Mais le parc naturel au pied du volcan Teide disparaît peu à peu, dévoré par les flammes. Plus de 225 pompiers sont mobilisés contre l'incendie "le plus complexe" qu'ait connu l'île en quarante ans, facilité par la chaleur et attisé par le vent. Deux conditions défavorables, qui devraient s'aggraver dans les heures à venir.