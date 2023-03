REPORTAGE - Italie : respirez l'air le plus pur d'Europe, sur le plateau de la Sila

Sur les hauteurs de la Sila, on respire l'air le plus pur d'Europe, selon une étude de médecins italiens, notamment grâce aux immenses conifères de la forêt. La réserve de géants est composée de pins vieux de 400 ans et hauts de près de 50 mètres. Longtemps exploités pour leur bois ou leur sève, ces arbres parmi les plus vieux d'Europe sont devenus intouchables en 1987.