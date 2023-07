REPORTAGE - Japon : à la rencontre des Ama-San, les légendaires plongeuses du port de Wajima

Trois jours de folie pendant lesquels tous les quartiers de la ville, à tour de rôle, s'en donnent à cœur joie. Au matin, le manège des bateaux reprend. La mer du Japon, qui sépare le Pays du Soleil levant de la Chine, reste généreuse en crustacés, coquillages et poissons de toutes sortes. Mais la spécialité de Wajima est une affaire de femmes. Le matin, vers sept heures, on les voit embarquer pour une pêche très particulière réservée aux femmes, au sein de la confrérie des Ama-San. Un métier qui se transmet de mère en fille depuis plus de quatre siècles. "Au début cette pêche se faisait en couple, le mari restait sur le bateau et la femme attachait une corde, plongeait et l'homme l'aider à tirer sur la corde", raconte dans le reportage en tête de cet article une plongeuse.