REPORTAGE - Japon : comment les robots s'intègrent à la vie quotidienne

Pour certains Japonais, les robots ont même une âme. À 500 kilomètres de Tokyo, une famille a payé plus de 7.000 euros pour acquérir deux Android Lovot. L’objectif était d’apporter une compagnie à leur fils alors qu'il était en dépression, grâce à ces robots qui s'adaptent aux émotions. Ils évoluent en permanence grâce à une intelligence artificielle, et se montrent de plus en plus autonomes.