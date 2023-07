REPORTAGE - "Je n'ai pas les mots, je suis choquée" : en Grèce, les incendies ravagent plusieurs villages

Les flammes sont tellement puissantes, qu'il faut parfois reculer avant de repartir à l'assaut, comme on le voit dans le reportage de TF1 ci-dessus. In extremis, les pompiers réussissent finalement à sauver une maison. Dans la soirée de jeudi, les feux ont repris violemment à Agia Sotira, à 350 km au nord-ouest d'Athènes. Les secours, à bout, doivent composer avec un terrain difficile.

"On doit attendre qu'on nous amène de l'eau par camion. Parfois, on attend une heure avant d’attaquer le feu", déplore un pompier. "Je dois faire attention à la quantité d'eau que j'utilise, dites-moi comment je peux faire, quand vous voyez un incendie comme ça !". Dans ce village, l'ordre d'évacuation vient d'être donné, la fumée envahit toutes les rues, et la plupart des maisons sont encerclées par les flammes.