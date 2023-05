REPORTAGE - Guerre en Ukraine : des imprimantes 3D géantes au service de la reconstruction

Pour les habitants et les constructeurs, ce genre de procédé doit être démocratisé à l'avenir, devenir une solution à exploiter pour faire disparaître les affres de la guerre. "En général, le processus n’est pas difficile mais il y a beaucoup de nuances qu’il faut apprendre, pendant au moins un an. (Il y a aussi) les différents processus d’amélioration, en plus de ceux-là, pour le rendre performant", reconnaît Ievguenii Tioupa, le chef du projet. "Je pense que l’impression 3D a un avenir en Ukraine. Cette technologie doit être développée, améliorée et transmise à d’autres", appelle-t-il. De son côté, Liouba, professeure à l’école primaire, se dit "contente de cette construction car il s’agit d’un objet très rapide, de qualité, et de progrès".