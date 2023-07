REPORTAGE - Au cœur de la formation dispensée par l'armée française aux soldats ukrainiens en Pologne

Cette préparation au combat permet également aux soldats ukrainiens d'utiliser au mieux l'artillerie à disposition, le tir de précision mais aussi le secourisme au combat. "Je pense que les efforts en matière de formation vont être durables", assure Sébastien Lecornu, ministre des Armées. "Depuis le début, on fait ce qu'on appelle un 'coup complet' : on donne les pièces de rechange, le carburant, évidemment les munitions, sujet on ne peut plus clef en ce moment, mais on met aussi à disposition la formation qui va avec", soutient-il. L'armée française ambitionne de former 7000 militaires ukrainiens avant la fin de l'année.