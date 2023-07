REPORTAGE - Guerre en Ukraine : avec les artilleurs au cœur de la contre-offensive

Ils sont incessants. À Chassiv Yar, ville prise par les Russes près de Bakhmout, les tirs d'artillerie ukrainienne et russe se répondent en continu. Côté ukrainien, les hommes de la 57e brigade d'artillerie sont stationnés sur place depuis déjà plusieurs mois et tentent de gagner du terrain. Chacun connaît parfaitement son rôle dans cette science militaire complexe. "Quand le commandement nous donne les coordonnées, je les transmets au canonnier. Il vise, et ensuite je dis à l'artilleur quelle charge choisir", explique "Député", commandant d'unité, au micro de LCI. Ils sont notamment chargés de déterminer la charge et le type d'obus pour chaque cible. "Il y a des obus qui s'enfoncent dans le sol, destinés aux tranchées, d'autres le sont à l'infanterie", indique Alexandre "Dotsend", membre de la 57e brigade.