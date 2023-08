DOCUMENT LCI - Guerre en Ukraine : retrouver ses enfants disparus à Marioupol, le combat de Viktoria

Aujourd'hui, faire revenir ses enfants désormais en Russie est le combat que mène Viktoria, depuis la région de Kiev. "Lui et sa famille savent qu'on les recherche, mais ils ne tentent pas de me contacter. Au moins pour me dire qu'ils sont vivants", regrette-t-elle. "Mes enfants demandent certainement où je suis. Que leur répondent-ils ? Que je suis morte ? Que je les ai abandonnés ?", s'émeut Viktoria.

De son côté, Ludmila, la grand-mère paternelle des enfants, est revenu à Marioupol. "Avec qui doivent rester les enfants ? La mère ? Elle s'est débarrassée des enfants", accuse-t-elle, ajoutant que les jumeaux étaient "battus".

Ce type de cas se multiplient en Ukraine, ces derniers mois. Les autorités de Kiev, elles, sont bien souvent impuissantes. La guerre se déplace et déchire jusque dans les entrailles des familles. Selon les chiffres officiels de Kiev, plus de 19.000 enfants auraient été déportés en Russie depuis le début du conflit.