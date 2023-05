REPORTAGE - "Ils ont détruit Bakhmout, ils ne l'ont pas prise" : les Ukrainiens continuent le combat

Le combat n'est pas terminé. Alors que Moscou revendique la prise de Bakhmout, les troupes ukrainiennes continuent de combattre en périphérie de la ville. "Nous sommes chez nous ici, nos invités doivent se sentir bien mal à l'aise", confie le commandant ukrainien Ihor Poltava, au micro de LCI.

Le 20 mai dernier, le chef du groupe paramilitaire russe Wagner Evguéni Prigojine, dont les hommes sont en première ligne dans les combats, puis le ministère russe de la Défense avaient assuré avoir "totalement libéré" Bakhmout, ville minière de l'est de l'Ukraine et épicentre de la bataille la plus longue et la plus meurtrière de la guerre débutée en février 2022. Mais Volodymyr Zelensky avait assuré le lendemain que la ville "n'est pas occupée" par les troupes russes, après une série de déclarations ambiguës sur la situation sur place.