REPORTAGE - Le Brésil de Bolsonaro a la fièvre des armes à feu

En 2021, c'est en moyenne un club de tir qui a ouvert chaque jour au Brésil. Et il y en a dans tous les styles, des plus simples au plus luxueux. Une activité florissante, signe que toutes les classes sociales sont concernées dans le pays. Et cet engouement ne doit rien au hasard. C'est l'actuel président, Jair Bolsonaro, qui encourage les Brésiliens à s'armer pour se défendre. "Bolsonaro a fait passer des décrets. Le monde du tir a toujours existé, mais il a beaucoup assoupli les règles", explique une gérante d'armurerie au micro de TF1.